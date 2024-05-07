Назван состав сборной Латвии на чемпионат мира

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш во вторник, 7 мая, назвал состав команды на чемпионат мира 2024 года, который пройдёт в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Латвии.

Вратари: Элвис Мерзликин, Кристерс Гудлевскис, Эрик Витолс.

Защитники: Оскар Цибульскис, Ральф Фрейбергс, Янис Якс, Роберт Мамчицс, Кристапс Зиле, Карлис Чуксте, Арвил Бергманис, Маркус Комулс.

Нападающие: Каспар Даугавиньш, Роберт Букартс, Микс Индрашис, Рихард Букартс, Оскар Батня, Родриго Аболс, Харальд Эгле, Мартиньш Дзиеркалс, Эдуард Тралмакс, Ренарс Крастенбергс, Райвис Янсонс, Феликс Гаварс, Мартиньш Лавиньш, Данс Лочмелис.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.