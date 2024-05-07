Защитник Ник Эберт продлил контракт с «Автомобилистом»

Защитник Ник Эберт официально продлил контракт с «Автомобилистом», сообщает пресс-служба уральского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат». Контракт с хоккеистом продлён ещё на один сезон — до 31 мая 2025 года.

Ник Эберт в плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 13 встреч, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, набрал в общей сложности 5 очков. В регулярке Эберт провёл 31 матч и записал на свой счёт 10 (4+6) результативных баллов.

В сезоне-2022/2023 Эберт стал самым результативным защитником «Автомобилиста», как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.

Напомним, подопечные Николая Заварухина стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России. Такое случилось впервые в истории лиги и стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга.