Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Ник Эберт продлил контракт с «Автомобилистом»

Защитник Ник Эберт продлил контракт с «Автомобилистом»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник Ник Эберт официально продлил контракт с «Автомобилистом», сообщает пресс-служба уральского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат». Контракт с хоккеистом продлён ещё на один сезон — до 31 мая 2025 года.

Ник Эберт в плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 13 встреч, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, набрал в общей сложности 5 очков. В регулярке Эберт провёл 31 матч и записал на свой счёт 10 (4+6) результативных баллов.

В сезоне-2022/2023 Эберт стал самым результативным защитником «Автомобилиста», как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.

Напомним, подопечные Николая Заварухина стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России. Такое случилось впервые в истории лиги и стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга.

Материалы по теме
«Брат-1 и Брат-2 в одной команде? Было бы здорово!» Интервью с тренером-открытием КХЛ
Эксклюзив
«Брат-1 и Брат-2 в одной команде? Было бы здорово!» Интервью с тренером-открытием КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android