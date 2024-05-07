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«О таких событиях рассказывают детям и внукам». Ротенберг об участии в инаугурации Путина

Главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг поделился эмоциями от участия в инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась сегодня, 7 мая.

Напомним, СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» (1-4). Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Вчера, 6 мая, в Омске на «Джи-Драйв-Арене» состоялся матч в рамках Большого тура между сборными Беларуси и «Россией 25». Победу со счётом 4:0 одержала российская команда.

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);

11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

В прошлом матче между сборными на турнире в Астане «Россия 25» разгромила белорусскую команду со счётом 6:0.