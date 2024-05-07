Экс-голкипер сборной России Барулин оценил крупное поражение «Флориды» от «Бостона»

Бывший вратарь сборной России Константин Барулин прокомментировал крупное поражение «Флориды Пантерз» от «Бостон Брюинз» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Это только начало серии. Понятно, что первый раунд «Флорида» прошла быстро, а у «Бостона» был более сложный раунд. Может быть, пауза для «Флориды» была не на пользу. Я надеюсь, что «Пантерз» следующий матч проведут более строго в обороне и будет совсем другая игра. Ещё много игр с «Бостоном» впереди, и «Флорида» вступит в игру, — цитирует Барулина «Советский спорт».

Сегодня, 7 мая, «Бостон Брюинз» обыграл в гостях «Флориду Пантерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0). Следующий матч между командами состоится 9 мая, начало в 2:30 мск.