Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Светлаков подписал контракт с «Трактором»

Нападающий Андрей Светлаков подписал с «Трактором» соглашение до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Светлаков – трёхкратный обладатель Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023), серебряный призёр Чемпионата МХЛ (2014). Всю профессиональную карьеру хоккеист провёл в системе ЦСКА. В активе форварда 517 матчей в КХЛ и 197 (76+121) очков при показателе полезности «+132». На драфте НХЛ — 2017 россиянин был выбран в шестом раунде под общим 178-м номером клубом «Миннесота Уайлд».

«На рынке КХЛ в этом году Андрей Светлаков был одним из главных активов. Центральные нападающие такого уровня с российским паспортом сегодня в дефиците, поэтому мы рады, что «Трактору» удалось выиграть конкуренцию у других клубов в борьбе за форварда. Сильные стороны Светлакова известны: он одинаково хорош на обеих сторонах площадки, умеет и любит сыграть жёстко, надёжен в плей-офф и способен повести за собой команду. Настоящий лидер, выигравший три Кубка Гагарина, — именно то усиление, необходимое «Трактору» в это межсезонье. Андрей, добро пожаловать в Челябинск!» — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.