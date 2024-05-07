Стала известна зарплата американского защитника Эберта в «Автомобилисте»

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Как стало известно «Чемпионату», зарплата американского защитника Ника Эберта в «Автомобилисте» составит 60 млн рублей.

Напомним, сегодня «Автомобилист» продлил контракт с 29-летним игроком обороны до 31 мая 2025 года.

Эберт в плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 13 встреч, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, набрал в общей сложности 5 очков. В регулярке Эберт провёл 31 матч и записал на свой счёт 10 (4+6) результативных баллов.

В сезоне-2022/2023 Эберт стал самым результативным защитником «Автомобилиста», как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.

Напомним, подопечные Николая Заварухина стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России. Такое случилось впервые в истории лиги и стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга.