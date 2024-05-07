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Трое россиян попали в топ-5 Кубка Стэнли — 2024 по проценту ожидаемых голов в звеньях

Трое россиян попали в топ-5 Кубка Стэнли — 2024 по проценту ожидаемых голов в звеньях
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Сайт Moneypuck представил статистику по звеньям команд НХЛ в Кубке Стэнли — 2024 по проценту ожидаемых голов.

В топ-5 данного списка попали трое россиян: защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев, игрок обороны «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров и форвард «Даллас Старз» Евгений Дадонов.

Полностью топ-5 данного рейтинга выглядит так:

1. Экман-Ларссон — Монтур (з), «Флорида Пантерз», 100%.
2. Ван Римсдайк — Фредерик — Бразо (н), «Бостон Брюинз», 83,3%.
3. Алексеев — Карлсон (з), «Вашингтон Кэпиталз», 82,4%.
4. Хьюз — Задоров (з), «Ванкувер Кэнакс», 81,3%.
5. Стил — Факса — Дадонов (н), «Даллас Старз», 80%.

Напомним, в полуфиналах конференций плей-офф НХЛ проходят следующие серии: «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» (0-1), «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» (1-0), «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» (0-0), «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз» (0-0).

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