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Матвей Мичков провёл тренировку в зале в майке «Филадельфии»

Матвей Мичков провёл тренировку в зале в майке «Филадельфии»
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Нападающий СКА Матвей Мичков провёл тренировку в зале в майке «Филадельфии Флайерз».

Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером.

В минувшем сезоне 19-летний Мичков принял участие в 47 матчах чемпионата КХЛ и набрал 41 (19+22) очко, став вторым бомбардиром «Сочи». Отметим, что аренда игрока за южан закончилась и форвард вернулся в систему СКА. Контракт Матвея с армейским клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Филадельфия» в сезоне-2023/2024 не смогла попасть в Кубок Стэнли. «Лётчики» набрали 87 очков и заняли 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сочи» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.

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