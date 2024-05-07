Канарейкин: Бурмистров абсолютно не пригодится «Спартаку» в следующем сезоне

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин заявил, что нападающий Александр Бурмистров не пригодится московскому «Спартаку» в следующем сезоне КХЛ.

«Бурмистров абсолютно не пригодится «Спартаку» в следующем сезоне, он и в минувшем-то не дополнял атаку в том объёме, который от него ждали. Ему доверяли, давали играть в большинстве, в ведущих звеньях, но он оказался незабивным. Его партнёры хорошо снабжали шайбами, но он не мог решить эпизод. К сожалению, не оправдал ожидания», — сказал Канарейкин в интервью Legalbet.

Напомним, в регулярном сезоне-2023/2024 Бурмистров провёл 50 матчей, в которых записал на свой счёт 18 (2+16) результативных баллов. В плей-офф Кубка Гагарина форвард в трёх играх отметился одной голевой передачей. Всего в рамках КХЛ 32-летний нападающий сыграл 484 встречи, где набрал 170 (50+120) очков.