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Дюбуа сыграет на чемпионате мира — 2024, у Канады есть ещё два места в заявке

Дюбуа сыграет на чемпионате мира — 2024, у Канады есть ещё два места в заявке
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Пьер-Люк Дюбуа примет участие в чемпионате мира по хоккею 2024 года в Чехии, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман. У сборной Канады есть ещё два места в заявке на турнир.

Ранее сообщалось, что нападающий «Анахайм Дакс» Мэйсон Мактавиш и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби могут присоединиться к канадской сборной для участия в чемпионате мира.

«Лос-Анджелес» в первом раунде плей-офф НХЛ проиграл «Эдмонтону» в серии из пяти матчей и завершил сезон.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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