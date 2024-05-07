«Я очень верю в себя». Шелдон Киф высказался о своём будущем в «Торонто»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф высказался о своём будущем в «Мэйпл Лифс» и заявил, что хочет продолжить работу в клубе. Канадский клуб вновь вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Бостону» в семи матчах.

«Я занимаюсь работой, ориентированной на результат, и мы не получили нужных результатов. Мы не оправдали ожиданий, и как главный тренер я беру за это ответственность. Есть команда, у которой есть ожидания и цели, и когда вы их не достигаете, это нехорошее чувство. Моя работа как тренера — находить решения и намечать путь, по которому команда сможет пройти. Им нужно добиться успеха в самое важное время года, а мы этого не сделали.

Я занимаюсь тренерской работой и не могу принимать решения о своей позиции. Так что это вне моего контроля. Но я очень верю в себя. И мне нравится тренировать «Торонто Мэйпл Лифс», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.