Дрю Баннистер назначен главным тренером «Сент-Луиса», сообщает пресс-служба клуба. Специалист в середине декабря 2023 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Крэйга Берюбе. Баннистер стал 27-м главным тренером в истории «Блюз».

50-летний специалист в первой половине прошедшего регулярного сезона НХЛ возглавлял клуб АХЛ «Спрингфилд». За 54 матча на посту главного тренера «Сент-Луиса» прошедшей регулярки Баннистер одержал 30 побед и потерпел 24 поражения.

«Сент-Луис» продолжал борьбу за плей-офф до конца регулярного чемпионата. «Блюзмены» завершили регулярку на девятом месте в таблице Западной конференции НХЛ и уступили шесть очков «Вегасу» за второй слот в зоне уайлд-кард.