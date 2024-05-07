«Айлендерс» подписали контракт с вратарём сборной Швеции Маркусом Хёгбергом. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение голкипера с клубом рассчитано сроком на два года. Хёгберг покинул шведский клуб «Линчёпинг», с которым у вратаря был контракт до 2028 года.

29-летний вратарь одержал 21 победу в 40 матчах за шведский клуб в прошедшем сезоне-2023/2024. Процент отражённых бросков голкипера составил 91,4. Хёгберг провёл в «Линчёпинге» три последних сезона.

«Конечно, здорово снова получить такой шанс. На самом деле я не был готов к такому повороту событий, но я очень рад и взволнован возможностью снова попробовать свои силы на элитном уровне», — цитирует Хёгберга пресс-служба клуба.

Хёгберг уже выступал в НХЛ с 2018 по 2021 год в составе «Оттавы». В общей сложности за «Сенаторз» голкипер провёл 42 матча, в которых одержал девять побед с 89,4% отражённых бросков.