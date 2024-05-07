Бриндамор — о первом матче с «Рейнджерс»: понимаем, почему мы проиграли

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор высказался о предстоящем втором матче серии с «Рейнджерс». Первая встреча завершилась победой «синерубашечников» со счётом 4:3.

«Мы понимаем, почему мы проиграли. Нам нужно быть лучше в некоторых областях, но мы также сделали несколько действительно хороших вещей, и это нельзя упускать из виду. Мы должны развивать их. Это была лишь одна игра. Мы, конечно, не хотим, чтобы ситуация ухудшилась, поэтому завтра мы должны сыграть намного лучше», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Второй матч серии состоится на площадке «Рейнджерс» в ночь на 8 мая. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что предложение нового контракта Бриндамора с «Каролиной» было отозвано.