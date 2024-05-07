«Торпедо» продлило контракт с американским нападающим Бобби Линчем

Нападающий Бобби Линч продлил одностороннее соглашение с хоккейным клубом «Торпедо». Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, контракт с форвардом продлён сроком на один год.

В прошедшем сезоне 25-летний американский форвард провёл 52 игры, в которых набрал 23 очка — забросил девять шайб и отдал 14 результативных передач с показателем полезности «-12». Это был дебютный сезон для Линча в КХЛ.

В АХЛ Бобби принял участие в 149 играх за четыре неполных сезона и записал на свой личный баланс 48 (23+25) очков. Процедуру драфта Линч не проходил.

В прошлом сезоне «Торпедо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф нижегородский клуб уступил петербургскому СКА в пяти матчах.