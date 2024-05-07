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Никита Кучеров вошёл в тройку претендентов на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ

Никита Кучеров вошёл в тройку претендентов на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ
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НХЛ назвала тройку претендентов на победу в номинации «Харт Трофи» – приз, вручаемый хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Финалистами стали нападающие Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Натан Маккиннон («Колорадо») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»). Победитель определится голосованием представителей Ассоциации журналистов НХЛ.

Кучеров в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка. Россиянин выиграл второй «Арт Росс Трофи» в карьере.

Маккиннон закончил регулярный чемпионат со 140 (51+89) очками в активе, став вторым бомбардиром сезона в НХЛ.

Макдэвид занял третью строчку в списке бомбардиров по итогам сезона. На счету канадского форварда 132 (32+100) очка.

Напомним, Кучеров уже завершил сезон, его команда проиграла «Флориде» в первом раунде Кубка Стэнли в пяти матчах. Маккиннон и Макдэвид продолжают борьбу за главный трофей. «Харт Трофи» вручается за заслуги в регулярном чемпионате НХЛ и не учитывает игру в плей-офф.

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