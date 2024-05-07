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Трэвис Грин стал новым главным тренером «Оттавы»

Трэвис Грин стал новым главным тренером «Оттавы»
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Трэвис Грин стал новым главным тренером «Оттавы», сообщает пресс-служба клуба. Специалист стал 14-м главным тренером в истории франшизы.

53-летний Грин сменил Линди Раффа на посту главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» 4 марта, приведя команду к рекорду 8-12-1 в 21 игре, работая в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Он остаётся одним из кандидатов на то, чтобы заменить Раффа в «Нью-Джерси» на постоянной основе.

В прошедшем сезоне «Оттава» завершила регулярный чемпионат на 14-м месте в таблице Восточной конференции НХЛ. За свою историю команда попадала в плей-офф 16 раз, четыре раза была первой в дивизионе, в 2003 году взяла Президентский Кубок, а в 2007 дошла до финала Кубка Стэнли.

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