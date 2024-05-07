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Селебрини и Фантилли не попали в окончательный состав сборной Канады на ЧМ-2024

Селебрини и Фантилли не попали в окончательный состав сборной Канады на ЧМ-2024
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В составе сборной Канады на предстоящий чемпионат мира в Праге произошли изменения. Как сообщает инсайдер НХЛ Даррен Дрегер, состав команды пополнили нападающие «Тампа-Бэй» Ник Пол и Брэндон Хагель. Состав команды покинули молодые форварды 17-летний Маклин Селебрини и 19-летний Адам Фантилли. Примечательно, что Селебрини ради участия на взрослом ЧМ отказался от поездки на юниорское первенство мира, где Канада стала обладателем золотых медалей.

Сообщается, что Селебрини и Фантилли изначально приняли приглашение в сборную Канады с пониманием, что у них может не оказаться места в составе, если будут доступны более опытные игроки. Игрокам также была предоставлена ​​возможность остаться в Праге или вернуться домой.

Селебрини является фаворитом на выбор под первым номером грядущего драфта НХЛ — 2024. Фантилли был выбран «Коламбусом» под третьим номером на драфте НХЛ 2023 года.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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