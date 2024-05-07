Основной вратарь «Ванкувера» Демко пропустит минимум 4 первые игры серии с «Эдмонтоном»

Инсайдер НХЛ Франк Серавалли сообщил, что вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко пропустит минимум четыре первые игры серии второго раунда плей-офф с «Эдмонтоном». Голкипер получил травму по ходу серии первого раунда плей-офф с «Нэшвиллом». Сообщается, что вратарь принимает участие в тренировках на льду.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Демко провёл один матч в серии с «Нэшвилл Предаторз», в котором отразил 20 из 22 бросков и помог своей команде одержать победу со счётом 4:2.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету голкипера 51 встреча, 35 побед и пять «сухих» матчей. Незадолго до старта плей-офф он пропустил 14 игр из-за травмы колена.

Первый матч серии между «Ванкувером» и «Эдмонтоном» пройдёт в ночь на 9 мая.