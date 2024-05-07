Иван Барбашёв рассказал, что сделало команду «Вегас» особенной в этом сезоне

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев рассказал, что атмосфера в раздевалке в текущем сезоне сделала команду «Голден Найтс» особенной. Действующий чемпион проиграл «Далласу» в семи матчах серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Что делает эту команду особенной? Раздевалка, в которой всегда весело. Несмотря на то, что в этом сезоне у нас были непростые периоды, в команде всегда было хорошее настроение и много шуток. Они лучшие товарищи по команде, которые у меня когда-либо были в моей карьере», — цитирует Барбашёва пресс-служба клуба.

Иван Барбашёв стал лидером первого раунда Кубка Стэнли по числу силовых приёмов. На счету россиянина в семи матчах серии с «Далласом» 41 силовой приём. В прошлом сезоне «Вегас» стал обладателем Кубка Стэнли.