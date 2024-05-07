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В «Вегасе» хотят продлить контракт с нападающим Джонатаном Маршессо

В «Вегасе» хотят продлить контракт с нападающим Джонатаном Маршессо
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Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо заявил, что генеральный менеджер «Голден Найтс» Келли Маккриммон выразил желание продлить с ним контракт. 1 июля форвард становится неограниченно свободным агентом. По предыдущему контракту с «Вегасом» Маршессо получал $ 5 млн за сезон.

«Я горжусь тем, чего мы достигли с клубом. Мы успешная организация, и я играю в ней шесть из семи лет существования клуба. Я хочу остаться здесь», — цитирует Маршессо пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Маршессо провёл все 82 матча, в которых набрал 69 (42+27) очков с показателем полезности «-2». В плей-офф на счету форварда 4 (2+2) очка в семи матчах серии с «Далласом».

У «Голден Найтс» уже есть 20 игроков с действующими контрактами на следующий сезон и менее $ 1 млн под потолком.

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