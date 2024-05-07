Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Цуккарелло и Торесен примут участие в ЧМ-2024 в составе сборной Норвегии

Цуккарелло и Торесен примут участие в ЧМ-2024 в составе сборной Норвегии
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающие Матс Цуккарелло и Патрик Торесен примут участие в ЧМ-2024 в составе сборной Норвегии, сообщает ABC Nyhete. Цуккарелло не играл на чемпионатах мира за норвежскую сборную с 2016 года.

Цуккарелло провёл прошлый сезон в составе «Миннесоты». 36-летний нападающий сыграл 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 63 (12+51) очка.

За карьеру в КХЛ 40-летний Торесен, помимо СКА, играл за «Салават Юлаев». В общей сложности принял участие в 417 матчах, забил 149 шайб и сделал 233 голевые передачи, заработав показатель полезности «+181».

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Материалы по теме
«Мы крайне плохи в плане спорта». Крик души одноклубника Капризова о проблемах в стране
«Мы крайне плохи в плане спорта». Крик души одноклубника Капризова о проблемах в стране
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android