Цуккарелло и Торесен примут участие в ЧМ-2024 в составе сборной Норвегии

Нападающие Матс Цуккарелло и Патрик Торесен примут участие в ЧМ-2024 в составе сборной Норвегии, сообщает ABC Nyhete. Цуккарелло не играл на чемпионатах мира за норвежскую сборную с 2016 года.

Цуккарелло провёл прошлый сезон в составе «Миннесоты». 36-летний нападающий сыграл 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 63 (12+51) очка.

За карьеру в КХЛ 40-летний Торесен, помимо СКА, играл за «Салават Юлаев». В общей сложности принял участие в 417 матчах, забил 149 шайб и сделал 233 голевые передачи, заработав показатель полезности «+181».

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.