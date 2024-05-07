7 мая в возрасте 58 лет скончался известный латвийский хоккейный функционер и эксперт Гунтарс Пасте, сообщает Латвийская федерация хоккея.

За свою хоккейную карьеру Пасте поиграл в латвийских командах «Никс Брих» и «Вилки ОП», во второй из которых он также был генеральным менеджером, играющим тренером и главным тренером.

Пасте также был помощником тренера и менеджером в команде «Озолниеки»/«Монарх» и участвовал в работе рижского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге.

Помимо этого, Гунтарс Пасте являлся хоккейным агентом и телевизионным экспертом.

Напомним, рижское «Динамо» было воссоздано в 2008 году и с сезона-2008/2009 команда выступала в Континентальной хоккейной лиге. В феврале 2022 года «Динамо» заявило о выходе из КХЛ. В прошлом сезоне команда играла в первенстве Латвии.