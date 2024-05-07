Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Десятков рассказал, в какой хоккей будет играть «Витязь» в следующем сезоне КХЛ

Павел Десятков рассказал, в какой хоккей будет играть «Витязь» в следующем сезоне КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков рассказал, что подмосковная команда под его руководством будет играть в агрессивный атакующий хоккей. Специалист в следующем сезоне дебютирует в качестве главного тренера в КХЛ. Ранее Десятков входил в тренерский штаб «Лады» и был главным тренером клуба ВХЛ «Сокол».

«Думаю, ни один тренер тут не слукавит, ответив, что мы, конечно, хотим играть от себя. Хотим в атакующий хоккей. Хотим, чтобы ребята развивались, чтобы была агрессия. Но не всегда это удаётся из-за стечения обстоятельств: с одной стороны, подбор игроков, с другой, соперники. Поэтому скажу: мы будем стремиться играть активно и агрессивно. Работать плотно, на хороших физических кондициях. Разумеется, наша игра должна радовать болельщиков, быть смотрибельной. Но результат никто не отменял – это главная оценка, критерий для всех наших действий», — цитирует Десяткова пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне «Витязь» занял последнее место в итоговой таблице КХЛ. По итогам сезона команду покинул главный тренер Дмитрий Рябыкин. Весной 2023 года «Сокол» под руководством Павла Десяткова вышел в финал Кубка Петрова.

Материалы по теме
Бывший специалист тренерского штаба «Лады» возглавил «Витязь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android