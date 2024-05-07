Павел Десятков рассказал, в какой хоккей будет играть «Витязь» в следующем сезоне КХЛ

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков рассказал, что подмосковная команда под его руководством будет играть в агрессивный атакующий хоккей. Специалист в следующем сезоне дебютирует в качестве главного тренера в КХЛ. Ранее Десятков входил в тренерский штаб «Лады» и был главным тренером клуба ВХЛ «Сокол».

«Думаю, ни один тренер тут не слукавит, ответив, что мы, конечно, хотим играть от себя. Хотим в атакующий хоккей. Хотим, чтобы ребята развивались, чтобы была агрессия. Но не всегда это удаётся из-за стечения обстоятельств: с одной стороны, подбор игроков, с другой, соперники. Поэтому скажу: мы будем стремиться играть активно и агрессивно. Работать плотно, на хороших физических кондициях. Разумеется, наша игра должна радовать болельщиков, быть смотрибельной. Но результат никто не отменял – это главная оценка, критерий для всех наших действий», — цитирует Десяткова пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне «Витязь» занял последнее место в итоговой таблице КХЛ. По итогам сезона команду покинул главный тренер Дмитрий Рябыкин. Весной 2023 года «Сокол» под руководством Павла Десяткова вышел в финал Кубка Петрова.