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Барулин: канадцы без сборной России привозят непонятно какой состав на ЧМ

Барулин: канадцы без сборной России привозят непонятно какой состав на ЧМ
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Бывший вратарь сборной России Константин Барулин высказался об отношении к чемпионату мира без сборной России и заявил, что без российской сборной канадцы не привозят на турнир сильный состав.

«Так как я спортсмен, то смотрю все турниры и мне интересен хоккей в общем. Поэтому буду следить за чемпионатом мира. Но без нашей сборной это уже совсем не то, и формат самого чемпионата мира без сборной России изменился. И плюс канадцы без нашей сборной привозят непонятно какой состав. Поэтому это уже неинтересно», – цитирует Барулина «Советский спорт».

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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