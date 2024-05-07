Вратарь сборной «Россия 25» Артемий Плешков ответил на вопрос о возможности побить рекорд Владислава Третьяка. Российский голкипер Плешков провёл за команду уже три «сухих» матча подряд и в случае ещё одного шат-аута может повторить рекорд Третьяка.

«Если я думать не буду об этом, не буду зацикливаться на таких вещах, то мне будет проще играть. Конечно, будет здорово, если получится побить такой рекорд. Главное – выигрывать.

У меня уже было такое [испытание «медными трубами»]. Были такие этапы в начале сезона, когда тоже начинали обо мне много говорить. Сделал некоторые выводы. Мне подсказывали много кто: тренеры, родные», – цитирует Плешкова ТАСС.

Напомним, на турнире в Астане «Россия 25» обыграла сборную Казахстана — 1:0 и разгромила соперников из Беларуси со счётом 6:0. Вчера, 6 мая, в Омске Плешков провёл за команду третий «сухой» матч подряд (4:0 со сборной Беларуси).