Морис: поражение в первом матче с «Бостоном» поможет нам двигаться вперёд

Главный тренер «Флориды» Пол Морис заявил, что команда извлечёт уроки из поражения в первом матче серии с «Бостоном» (1:5) и будет готова ко второму матчу противостояния.

«У вас всегда будет игра, которая вам не нравится. Ваша задача извлечь уроки из поражений. Даже если это была не критичная часть игры, вы всегда к ней вернётесь. Это поражение, которое действительно поможет нам двигаться вперёд», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Сегодня, 7 мая, «Бостон Брюинз» обыграл в гостях «Флориду Пантерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0). Следующий матч между командами состоится 9 мая, начало — в 2:30 мск.