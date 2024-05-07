Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Морис: поражение в первом матче с «Бостоном» поможет нам двигаться вперёд

Морис: поражение в первом матче с «Бостоном» поможет нам двигаться вперёд
Комментарии

Главный тренер «Флориды» Пол Морис заявил, что команда извлечёт уроки из поражения в первом матче серии с «Бостоном» (1:5) и будет готова ко второму матчу противостояния.

«У вас всегда будет игра, которая вам не нравится. Ваша задача извлечь уроки из поражений. Даже если это была не критичная часть игры, вы всегда к ней вернётесь. Это поражение, которое действительно поможет нам двигаться вперёд», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Сегодня, 7 мая, «Бостон Брюинз» обыграл в гостях «Флориду Пантерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0). Следующий матч между командами состоится 9 мая, начало — в 2:30 мск.

Материалы по теме
Сенсация в НХЛ! Клуб Бобровского уже назвали фаворитом плей-офф, а их разорвали за 7 минут
Видео
Сенсация в НХЛ! Клуб Бобровского уже назвали фаворитом плей-офф, а их разорвали за 7 минут
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android