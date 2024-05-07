Бывший главный тренер «Молота» вошёл в тренерский штаб «Лады»

Павел Зубов вошёл в тренерский штаб «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Павел Зубов 12 апреля покинул пост главного тренера клуба ВХЛ «Молот». Зубов возглавил команду по ходу сезона-2023/2024. Под его руководством команда провела рекордную для себя 17-матчевую победную серию, а также впервые в истории клуба завоевала Кубок Шёлкового пути. В плей-офф ВХЛ «Молот» вылетел в первом раунде, проиграв «Соколу» (2-4).

Специалист также работал в «Сибири», «Локомотиве» и «Ак Барсе». Зубов является воспитанником тольяттинского хоккея и в качестве защитника «Лады» дважды становился чемпионом России.

Напомним, «Лада» завершила участие в Кубке Гагарина – 2024 уже в первом раунде, уступив омскому «Авангарду» со счётом 1-4.