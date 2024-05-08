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Евгений Кузнецов пропускает второй матч серии между «Рейнджерс» и «Каролиной»

Евгений Кузнецов пропускает второй матч серии между «Рейнджерс» и «Каролиной»
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В данный момент в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Идёт первый период, счёт 0:0.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1-й период
1 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Лафреньер (Миллер, Веннберг) – 10:53 (5x5)    

Российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов пропускает эту игру. Вместо россиянина на лёд с первых минут вышел канадский нападающий Макс Комтуа.

Напомним, на данный момент счёт в серии 1:0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.

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