Евгений Кузнецов пропускает второй матч серии между «Рейнджерс» и «Каролиной»

В данный момент в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Идёт первый период, счёт 0:0.

Российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов пропускает эту игру. Вместо россиянина на лёд с первых минут вышел канадский нападающий Макс Комтуа.

Напомним, на данный момент счёт в серии 1:0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.