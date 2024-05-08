Стали известны результаты драфт-лотереи НХЛ

В США состоялась драфт-лотерея Национальной хоккейной лиги 2024 года, победителем которой стал «Сан-Хосе Шаркс». С её помощью определён порядок, в котором клубы будут выбирать первых 16 игроков в первом раунде предстоящего драфта НХЛ. В жеребьёвке приняли участие 16 команд, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли.

Результаты драфт-лотереи:

1. «Сан-Хосе»;

2. «Чикаго»;

3. «Анахайм»;

4. «Коламбус»;

5. «Монреаль»;

6. «Юта»;

7. «Оттава»;

8. «Сиэтл»;

9. «Калгари»;

10. «Нью-Джерси»;

11. «Баффало»;

12. «Филадельфия»;

13. «Миннесота»;

14. «Сан-Хосе» (выбор передаётся «Питтсбургу»);

15. «Детройт»;

16. «Сент-Луис».

Выборы 17-32 будут определены по результатам Кубка Стэнли. Драфт НХЛ — 2023 пройдёт с 28 по 29 июня в Парадайсе, США.