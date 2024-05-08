Стали известны результаты драфт-лотереи НХЛ

В США состоялась драфт-лотерея Национальной хоккейной лиги 2024 года, победителем которой стал «Сан-Хосе Шаркс». С её помощью определён порядок, в котором клубы будут выбирать первых 16 игроков в первом раунде предстоящего драфта НХЛ. В жеребьёвке приняли участие 16 команд, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли.
Результаты драфт-лотереи:
1. «Сан-Хосе»;
2. «Чикаго»;
3. «Анахайм»;
4. «Коламбус»;
5. «Монреаль»;
6. «Юта»;
7. «Оттава»;
8. «Сиэтл»;
9. «Калгари»;
10. «Нью-Джерси»;
11. «Баффало»;
12. «Филадельфия»;
13. «Миннесота»;
14. «Сан-Хосе» (выбор передаётся «Питтсбургу»);
15. «Детройт»;
16. «Сент-Луис».
Выборы 17-32 будут определены по результатам Кубка Стэнли. Драфт НХЛ — 2023 пройдёт с 28 по 29 июня в Парадайсе, США.