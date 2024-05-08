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Орлов забил эффектный гол в ворота Шестёркина, подправив шайбу в полёте

В данный момент в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Идёт второй период, счёт 2:2.

В первом периоде за гостей шайбу забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Россиянин эффектно подправил бросок одноклубника с синей линии, переиграв голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, на данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.

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