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Орлов забил эффектный гол в ворота Шестёркина, подправив шайбу в полёте

Орлов забил эффектный гол в ворота Шестёркина, подправив шайбу в полёте
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В данный момент в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Идёт второй период, счёт 2:2.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Перерыв
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Лафреньер (Миллер, Веннберг) – 10:53 (5x5)     1:1 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 15:07 (5x5)     1:2 Орлов (Шей, Ахо) – 19:54 (4x4)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 27:32 (5x5)     2:3 Гюнцель (Ахо, Деанджело) – 38:18 (5x5)    

В первом периоде за гостей шайбу забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Россиянин эффектно подправил бросок одноклубника с синей линии, переиграв голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, на данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.

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