Андрей Свечников снёс Игоря Шестёркина и спровоцировал массовую стычку

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз».
вНа момент написания новости закончился второй период, счёт 2:3 в пользу гостей.
В первом периоде форвард «Каролины» Андрей Свечников устроил массовую заварушку после того, как снёс голкипера хозяев Игоря Шестёркина. Вратарь «Рейнджерс» собирался ответить соотечественнику-обидчику, но не пролез к нему.
Напомним, на данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.
Шестёркин и Сорокин вместе толкают машину:
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