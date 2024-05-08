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Нью-Йорк Рейнджерс – Каролина Харрикейнз 4:3 ОТ, как сыграли, победил Рейнджерс, результат матча плей-офф НХЛ 8 мая

54 сейва Шестёркина и три паса Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»
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Завершился второй матч 1/2 финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3 во втором овертайме.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Лафреньер (Миллер, Веннберг) – 10:53 (5x5)     1:1 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 15:07 (5x5)     1:2 Орлов (Шей, Ахо) – 19:54 (4x4)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 27:32 (5x5)     2:3 Гюнцель (Ахо, Деанджело) – 38:18 (5x5)     3:3 Крайдер (Трочек, Панарин) – 46:07 (5x4)     4:3 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 87:24 (5x4)    

В составе победителей отличились Алекси Лафреньер (дубль), Крис Крайдер и Винсент Трочек. Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. За «Каролину» голами отметились российский защитник Дмитрий Орлов и Джейк Гюнцель (дубль). На счету российского форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова одна голевая передача. Голкипер хозяев Игорь Шестёркин отметился 54 сейвами.

Отметим, российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов пропустил эту игру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Счёт серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». «Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.

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