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54 сейва Шестёркина и три паса Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

Завершился второй матч 1/2 финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3 во втором овертайме.

В составе победителей отличились Алекси Лафреньер (дубль), Крис Крайдер и Винсент Трочек. Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. За «Каролину» голами отметились российский защитник Дмитрий Орлов и Джейк Гюнцель (дубль). На счету российского форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова одна голевая передача. Голкипер хозяев Игорь Шестёркин отметился 54 сейвами.

Отметим, российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов пропустил эту игру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Счёт серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». «Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.

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