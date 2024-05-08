Панарин вышел на 4-е место по очкам среди левых вингеров за первые 9 сезонов карьеры в НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке проходит второй матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».
На данный момент в матче идёт первый овертайм, счёт 3:3.
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился к этому моменту двумя результативными передачами.
Таким образом, на счету 32-летнего Панарина стало 833 очка за карьеру в НХЛ суммарно в регулярных чемпионатах и плей-офф. Этот результат помог россиянину выйти на чистое четвёртое место по этому показателю среди левых вингеров за первые девять сезонов карьеры в сильнейшей лиге мира, обойдя Брайана Проппа. Больше только у Люка Робитайла (931), Мишеля Гуле (901) и Александра Овечкина (875).
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Напомним, на данный момент «Рейнджерс» впереди в серии 1-0.
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