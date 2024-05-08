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Панарин вышел на 4-е место по очкам среди левых вингеров за первые 9 сезонов карьеры в НХЛ

Панарин вышел на 4-е место по очкам среди левых вингеров за первые 9 сезонов карьеры в НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке проходит второй матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».

На данный момент в матче идёт первый овертайм, счёт 3:3.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Овертайм
3 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Лафреньер (Миллер, Веннберг) – 10:53 (5x5)     1:1 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 15:07 (5x5)     1:2 Орлов (Шей, Ахо) – 19:54 (4x4)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 27:32 (5x5)     2:3 Гюнцель (Ахо, Деанджело) – 38:18 (5x5)     3:3 Крайдер (Трочек, Панарин) – 46:07 (5x4)    

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился к этому моменту двумя результативными передачами.

Таким образом, на счету 32-летнего Панарина стало 833 очка за карьеру в НХЛ суммарно в регулярных чемпионатах и плей-офф. Этот результат помог россиянину выйти на чистое четвёртое место по этому показателю среди левых вингеров за первые девять сезонов карьеры в сильнейшей лиге мира, обойдя Брайана Проппа. Больше только у Люка Робитайла (931), Мишеля Гуле (901) и Александра Овечкина (875).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, на данный момент «Рейнджерс» впереди в серии 1-0.

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