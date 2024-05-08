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Адам Фокс — второй защитник в истории НХЛ по скорости набора 30 передач в плей-офф

В эти минуты в Нью-Йорке проходит второй матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».

На данный момент в матче идёт первый овертайм, счёт 3:3.

Защитник хозяев Адам Фокс отметился к этому моменту результативной передачей.

Таким образом, на счету 26-летнего американца стало 30 ассистентских баллов за карьеру в плей-офф НХЛ. На это ему понадобилось 36 матчей, что является вторым по скорости результатом среди всех защитников в истории сильнейшей лиги мира. Быстрее это сделал только Брайан Литч (34 игры).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

На данный момент «Рейнджерс» впереди в серии 1-0. Напомним, в первом раунде «синерубашечники» «всухую» обыграли в серии «Вашингтон Кэпиталз» (4-0).