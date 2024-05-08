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Адам Фокс — второй защитник в истории НХЛ по скорости набора 30 передач в плей-офф

Адам Фокс — второй защитник в истории НХЛ по скорости набора 30 передач в плей-офф
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В эти минуты в Нью-Йорке проходит второй матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».

На данный момент в матче идёт первый овертайм, счёт 3:3.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Овертайм
3 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Лафреньер (Миллер, Веннберг) – 10:53 (5x5)     1:1 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 15:07 (5x5)     1:2 Орлов (Шей, Ахо) – 19:54 (4x4)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 27:32 (5x5)     2:3 Гюнцель (Ахо, Деанджело) – 38:18 (5x5)     3:3 Крайдер (Трочек, Панарин) – 46:07 (5x4)    

Защитник хозяев Адам Фокс отметился к этому моменту результативной передачей.

Таким образом, на счету 26-летнего американца стало 30 ассистентских баллов за карьеру в плей-офф НХЛ. На это ему понадобилось 36 матчей, что является вторым по скорости результатом среди всех защитников в истории сильнейшей лиги мира. Быстрее это сделал только Брайан Литч (34 игры).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

На данный момент «Рейнджерс» впереди в серии 1-0. Напомним, в первом раунде «синерубашечники» «всухую» обыграли в серии «Вашингтон Кэпиталз» (4-0).

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