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Ничушкин забросил шайбу в шестом матче плей-офф подряд. Его серия — третья в истории НХЛ

Ничушкин забросил шайбу в шестом матче плей-офф подряд. Его серия — третья в истории НХЛ
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В эти минуты в Далласе (США) проходит первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Даллас Старз» принимает «Колорадо Эвеланш».

На данный момент идёт второй период, счёт 3:2 в пользу хозяев.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 1-й матч
08 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
3-й период
3 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сутер (Дюшейн) – 07:26 (5x5)     2:0 Джонстон (Павелски, Бенн) – 10:55 (5x5)     3:0 Бенн (Робертсон, Хейсканен) – 16:56 (5x3)     3:1 Ничушкин – 25:31 (5x4)     3:2 Макар (Ничушкин, Рантанен) – 29:08 (5x4)     3:3 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 40:39 (5x5)    

Первую шайбу гостей в этой встрече забросил российский нападающий Валерий Ничушкин.

Таким образом, 29-летний россиянин не уходит со льда без гола уже в шестом матче нынешнего плей-офф подряд. Пока что Ничушкин забивал во всех матчах «Колорадо» нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Всего двум игрокам в истории НХЛ удавалось выдать аналогичную серию со старта плей-офф: Мартину Гавлату (6 игр в 2006 году) и Пэту Лафонтейну (7 матчей в 1992 году).

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео очередного гола Валерия Ничушкина в текущем плей-офф:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в нынешнем плей-офф на счету российского форварда, с учётом этой игры, 9 (8+1) очков в 6 матчах.

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