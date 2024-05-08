Ничушкин забросил шайбу в шестом матче плей-офф подряд. Его серия — третья в истории НХЛ

В эти минуты в Далласе (США) проходит первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Даллас Старз» принимает «Колорадо Эвеланш».

На данный момент идёт второй период, счёт 3:2 в пользу хозяев.

Первую шайбу гостей в этой встрече забросил российский нападающий Валерий Ничушкин.

Таким образом, 29-летний россиянин не уходит со льда без гола уже в шестом матче нынешнего плей-офф подряд. Пока что Ничушкин забивал во всех матчах «Колорадо» нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Всего двум игрокам в истории НХЛ удавалось выдать аналогичную серию со старта плей-офф: Мартину Гавлату (6 игр в 2006 году) и Пэту Лафонтейну (7 матчей в 1992 году).

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео очередного гола Валерия Ничушкина в текущем плей-офф:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в нынешнем плей-офф на счету российского форварда, с учётом этой игры, 9 (8+1) очков в 6 матчах.