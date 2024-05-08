Шестёркин — в шаге от исторического рекорда «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Этой ночью прошёл второй матч серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3 во втором овертайме.

Таким образом, защищавший ворота хозяев в этой встрече российский голкипер Игорь Шестёркин выиграл все шесть матчей со старта нынешнего плей-офф. Благодаря этому достижению Шестёркин обошёл Дэйва Керра (5 побед подряд в плей-офф в 1937 году) и вплотную приблизился к Майку Рихтеру (7 побед кряду в плей-офф 1994 года) по серии побед с начала плей-офф в истории «Рейнджерс».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в шести матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли 28-летний Шестёркин отражал 92,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,01.

«Рейнджерс» повели в серии 2-0. Третий матч состоится в ночь с 9 на 10 мая в Роли.