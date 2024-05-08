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Шестёркин — в шаге от исторического рекорда «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Шестёркин — в шаге от исторического рекорда «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ
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Этой ночью прошёл второй матч серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3 во втором овертайме.

Таким образом, защищавший ворота хозяев в этой встрече российский голкипер Игорь Шестёркин выиграл все шесть матчей со старта нынешнего плей-офф. Благодаря этому достижению Шестёркин обошёл Дэйва Керра (5 побед подряд в плей-офф в 1937 году) и вплотную приблизился к Майку Рихтеру (7 побед кряду в плей-офф 1994 года) по серии побед с начала плей-офф в истории «Рейнджерс».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в шести матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли 28-летний Шестёркин отражал 92,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,01.

«Рейнджерс» повели в серии 2-0. Третий матч состоится в ночь с 9 на 10 мая в Роли.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Лафреньер (Миллер, Веннберг) – 10:53 (5x5)     1:1 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 15:07 (5x5)     1:2 Орлов (Шей, Ахо) – 19:54 (4x4)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 27:32 (5x5)     2:3 Гюнцель (Ахо, Деанджело) – 38:18 (5x5)     3:3 Крайдер (Трочек, Панарин) – 46:07 (5x4)     4:3 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 87:24 (5x4)    
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