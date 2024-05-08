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Шестёркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Каролина»

Шестёркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Каролина»
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Этой ночью прошёл второй матч серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3 во втором овертайме.

Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин отметился в этой встрече 54 сейвами, одержав свою шестую победу в шести матчах со старта нынешнего плей-офф, благодаря чему был признан второй звездой встречи.

Звание первой звезды досталось одноклубнику Шестёркина Винсенту Трочеку, чей гол во втором овертайме и предрешил исход встречи. Третьей звездой признали ещё одного «синерубашечника» Алекси Лафреньера, отметившегося дублем.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» повели в серии 2-0. Третий матч состоится в ночь с 9 на 10 мая в Роли.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Лафреньер (Миллер, Веннберг) – 10:53 (5x5)     1:1 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 15:07 (5x5)     1:2 Орлов (Шей, Ахо) – 19:54 (4x4)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 27:32 (5x5)     2:3 Гюнцель (Ахо, Деанджело) – 38:18 (5x5)     3:3 Крайдер (Трочек, Панарин) – 46:07 (5x4)     4:3 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 87:24 (5x4)    
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