Шестёркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Каролина»

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Этой ночью прошёл второй матч серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3 во втором овертайме.

Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин отметился в этой встрече 54 сейвами, одержав свою шестую победу в шести матчах со старта нынешнего плей-офф, благодаря чему был признан второй звездой встречи.

Звание первой звезды досталось одноклубнику Шестёркина Винсенту Трочеку, чей гол во втором овертайме и предрешил исход встречи. Третьей звездой признали ещё одного «синерубашечника» Алекси Лафреньера, отметившегося дублем.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» повели в серии 2-0. Третий матч состоится в ночь с 9 на 10 мая в Роли.