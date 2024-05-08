Решающий гол и эмоции игроков «Рейнджерс» во втором овертайме матча с «Каролиной»

Этой ночью прошёл второй матч серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3 во втором овертайме.
Решающую шайбу, в середине второй дополнительной 20-минутки, забросил нападающий хозяев Винсент Трочек с передач Мики Зибанеджада и Артемия Панарина.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола, предрешившего исход встречи и последующие эмоции хоккеистов «Рейнджерс»:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
«Рейнджерс» повели в серии 2-0. Третий матч состоится в ночь с 9 на 10 мая в Роли.
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