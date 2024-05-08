Гол и пас Ничушкина помогли «Колорадо» уйти с 0:3 и обыграть в первом матче «Даллас»

В Далласе (США) завершился первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором «Даллас Старз» уступил «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ).
Решающий гол в первом овертайме забросил нападающий гостей Майлз Вуд. Также в составе победителей шайбами отметились Валерий Ничушкин, Кейл Макар и Натан Маккиннон.
Отметим, что на счету Ничушкина в этом матче также результативная передача. Его соотечественник — голкипер «Колорадо» Александр Георгиев — отразил 19 бросков по своим воротам.
У хозяев шайбы забросили Райан Сутер, Уайатт Джонстон и Джейми Бенн.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Примечательно, что по ходу встречи «звёзды» вели 3:0, однако не смогли довести её до победы.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Таким образом, «Колорадо» повёл в серии 1-0. Второй матч пройдёт в ночь с 9 на 10 мая, там же, в Далласе.
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