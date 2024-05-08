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Защитник «Далласа» Райан Сутер установил исторический рекорд франшизы в плей-офф НХЛ

Защитник «Далласа» Райан Сутер установил исторический рекорд франшизы в плей-офф НХЛ
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В Далласе (США) завершился первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором «Даллас Старз» уступил «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ).

Первую шайбу в этой встрече забросил защитник «Далласа» Райан Сутер. Этот гол помог американцу стать самым возрастным защитником (39 лет и 107 дней) в истории франшизы из когда-либо забивавших в матчах плей-офф. Предыдущий рекорд принадлежал Крейгу Людвигу (38 лет и 87 дней во втором матче финала Кубка Стэнли — 1999).

Всего в нынешнем плей-офф на счету Сутера 3 (1+2) очка в 8 матчах.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Примечательно, что по ходу встречи «звёзды» вели 3:0, однако не смогли довести её до победы.

Таким образом, «Колорадо» повёл в серии 1-0. Второй матч пройдёт в ночь с 9 на 10 мая, там же, в Далласе.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 1-й матч
08 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сутер (Дюшейн) – 07:26 (5x5)     2:0 Джонстон (Павелски, Бенн) – 10:55 (5x5)     3:0 Бенн (Робертсон, Хейсканен) – 16:56 (5x3)     3:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 25:31 (5x4)     3:2 Макар (Ничушкин, Рантанен) – 29:08 (5x4)     3:3 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 40:39 (5x5)     3:4 Вуд (Кольяно, Жирар) – 71:03 (5x5)    
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