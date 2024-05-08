Защитник «Далласа» Райан Сутер установил исторический рекорд франшизы в плей-офф НХЛ

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В Далласе (США) завершился первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором «Даллас Старз» уступил «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ).

Первую шайбу в этой встрече забросил защитник «Далласа» Райан Сутер. Этот гол помог американцу стать самым возрастным защитником (39 лет и 107 дней) в истории франшизы из когда-либо забивавших в матчах плей-офф. Предыдущий рекорд принадлежал Крейгу Людвигу (38 лет и 87 дней во втором матче финала Кубка Стэнли — 1999).

Всего в нынешнем плей-офф на счету Сутера 3 (1+2) очка в 8 матчах.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Примечательно, что по ходу встречи «звёзды» вели 3:0, однако не смогли довести её до победы.

Таким образом, «Колорадо» повёл в серии 1-0. Второй матч пройдёт в ночь с 9 на 10 мая, там же, в Далласе.