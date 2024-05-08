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Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 8 мая

Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 8 мая
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Сегодня, 8 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился второй матч 1/2 финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3 во втором овертайме.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Лафреньер (Миллер, Веннберг) – 10:53 (5x5)     1:1 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 15:07 (5x5)     1:2 Орлов (Шей, Ахо) – 19:54 (4x4)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 27:32 (5x5)     2:3 Гюнцель (Ахо, Деанджело) – 38:18 (5x5)     3:3 Крайдер (Трочек, Панарин) – 46:07 (5x4)     4:3 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 87:24 (5x4)    

В Далласе (США) завершился первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором «Даллас Старз» уступил «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 1-й матч
08 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сутер (Дюшейн) – 07:26 (5x5)     2:0 Джонстон (Павелски, Бенн) – 10:55 (5x5)     3:0 Бенн (Робертсон, Хейсканен) – 16:56 (5x3)     3:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 25:31 (5x4)     3:2 Макар (Ничушкин, Рантанен) – 29:08 (5x4)     3:3 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 40:39 (5x5)     3:4 Вуд (Кольяно, Жирар) – 71:03 (5x5)    
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