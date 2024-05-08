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Ветеран Второй мировой войны отпраздновал 100-летие на матче «Даллас» — «Колорадо»

Ветеран Второй мировой войны отпраздновал 100-летие на матче «Даллас» — «Колорадо»
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В Далласе (США) завершился первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором «Даллас Старз» уступил «Колорадо Эвеланш» в овертайме со счётом 3:4. Примечательно, что по ходу встречи «звёзды» вели 3:0, однако не смогли довести её до победы.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, на матче присутствовал ветеран Второй мировой войны Уильям Макбрайд, который сегодня отпраздновал своё 100-летие.

Фото: «Даллас Старз»

Сообщается, что Макбрайд поступил на службу в ВМС США в 1942 году в возрасте 18 лет. Он служил на военном корабле, дислоцированном в Тихом океане. «Даллас» поздравил ветерана, показав его на кубе.

Напомним, «Колорадо Эвеланш» ведёт в серии плей-офф НХЛ со счётом 1-0. Второй матч пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Далласе и начнётся в 4:30 мск.

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