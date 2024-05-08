Победный гол форварда «Колорадо» Майлза Вуда в овертайме игры с «Далласом»

В Далласе (США) завершился первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором «Даллас Старз» уступил «Колорадо Эвеланш» в овертайме со счётом 3:4. Примечательно, что по ходу встречи «звёзды» вели 3:0, однако не смогли довести её до победы.

Решающий гол в первом овертайме забросил нападающий гостей Майлз Вуд. Форвард совершил сольный проход из средней зоны и переиграл вратаря «звёзд» Джейка Эттингера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, «Колорадо Эвеланш» ведёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 1-0. Второй матч пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Далласе и начнётся в 4:30 мск.

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