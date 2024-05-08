Sportsnet высоко оценил игру голкипера «Рейнджерс» Шестёркина в матче с «Каролиной»

Журналистка Эмили Сэдлер в статье на канадском портале Sportsnet высоко оценила игру голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ).

«У вас может быть одно из лучших нападений в лиге с одним из самых высоких показателей результативности в регулярном сезоне. Вы можете провести одну из самых ярких игр в большинстве с участием самых лучших и скоростных хоккеистов. Вы можете показать свой лучший хоккей в плей-офф. Но всё это не имеет большого значения, когда вы сталкиваетесь с вратарём, который поймал кураж. Именно это произошло с «Харрикейнз» во встрече с «Рейнджерс» и Игорем Шестёркиным.

Пропустив три шайбы за первые 38 минут матча, Шестёркин «закрыл ворота на замок» на следующие 49 минут игры.

За 87 минут и 24 секунды встречи Шестёркин отбил 54 из 57 бросков. Это был его второй результат по общему количеству бросков по его воротам в плей-офф и самый высокий с тех пор, как «Питтсбург Пингвинз» нанесли 83 броска в Кубке Стэнли — 2022», — сказано в статье.