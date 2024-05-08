Шестёркин провёл свой 29-й матч плей-офф НХЛ подряд, в котором пропустил три гола и менее

Этой ночью прошёл второй матч серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3 во втором овертайме.

Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин отметился в этой встрече 54 сейвами.

Как сообщает Hockey Reference, 28-летний вратарь провёл свой 29-й матч плей-офф НХЛ подряд, в котором пропустил три шайбы и менее. Последний раз Шестёркин пропускал больше трёх голов в 2022 году в игре Кубка Стэнли — 2022 с «Питтсбург Пингвинз» (2:7). Тогда Игорь пропустил шесть шайб и был заменён на Александра Георгиева.

Единственным голкипером, у которого подобная серия больше, является дублёр Игоря Шестёркина в «Рейнджерс» — Джонатан Куик. За время игры за «Лос-Анджелес Кингз» Куик пропускал три шайбы и менее в 34 матчах Кубка Стэнли подряд.