«Джорджи сделал несколько отличных сейвов». Маккиннон — об игре Георгиева в овертайме

Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал победный матч с «Даллас Старз» (4:3 ОТ) в рамках серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024, а также отметил игру российского вратаря «лавин» Александра Георгиева.

«Было определённо тяжело вернуться в игру после недельного перерыва, нам потребовалось некоторое время, но, как только мы пришли в себя, у нас были отличные второй и третий периоды. «Даллас» были на высоте в овертайме, Джорджи (Георгиев) сделал несколько отличных сейвов, а Вуди (Майлз Вуд) забил классный гол», — цитирует Маккиннона Sportsnet.

Напомним, во встрече Георгиев отразил 19 бросков по своим воротам. Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой.

По ходу встречи «звёзды» вели 3:0, однако не смогли довести её до победы. Таким образом, «Колорадо» повёл в серии 1-0. Второй матч пройдёт в ночь с 9 на 10 мая также в Далласе.