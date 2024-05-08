Крикунов: ажиотаж в Омске показывает, что сборная по-прежнему интересна публике

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил решение о проведении Большого тура сборной «Россия 25» второй год подряд в отсутствие международных соревнований.

«Ажиотаж в Омске показывает, что сборная по-прежнему интересна публике, впрочем, это было понятно и в предыдущие два года. Правильно ФХР сделала, что возит «Россию 25» и молодёжную сборную по регионам, где в былые времена не так часто зрители могли лично увидеть главные команды страны, не выезжая в Москву или Питер. Видно, что и большинству хоккеистов это интересно, несмотря на то что они прошли тяжёлый сезон КХЛ», — цитируют Крикунова «Известия».

Напомним, на турнире в Астане «Россия 25» обыграла сборную Казахстана — 1:0 — и разгромила соперников из Беларуси со счётом 6:0. 6 мая в Омске «Россия 25» победила национальную команду Беларуси со счётом 4:0. Голкипер российской сборной Артемий Плешков провёл три матча «на ноль».

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);

11 мая – Россия — Беларусь (Минск).