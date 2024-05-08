Карандин: не сомневаюсь — штабу Епанчинцева в «Сибири» будет тяжело

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», участник Залов славы ИИХФ и отечественного хоккея Юрий Карандин оценил назначение Вадима Епанчинцева на пост главного тренера «Сибири».

«По большому счёту «Сибири» нужно создавать команду заново. Это значит, что большие надежды будем связывать с молодёжью, её прогрессом. Поэтому народ с оптимизмом воспринял кандидатуру нового тренера. Хотя есть и опасения.

Сибирь — непростой для тренеров регион, с постоянной текучкой кадров. Это подтверждает не только «Сибирь», но и «Авангард», где тренера поменяли даже по ходу последнего плей-офф. Но в «Сибири», в отличие от «Авангарда», очень рыхлый состав. Нет звёзд, нет костяка, игроки всё время меняются. Не сомневаюсь, что штабу Епанчинцева будет тяжело. У нас неплохая молодёжь, но ей нужно время для реализации. А ждать в нашем регионе не очень любят», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.

В 2011 году Епанчинцев стал помощником главного тренера в «Спартаке». Он возглавлял клубы Молодёжной хоккейной лиги «Атланты», «Спартак». В ВХЛ работал в «Сарыарке» и «Югре». Под руководством Епанчинцева «Югра» стала обладателем Кубка Петрова в сезоне-2020/2021. В КХЛ специалист возглавлял московский «Спартак» и хабаровский «Амур». Прошлый сезон Епанчинцев провёл в «Югре», дойдя с командой до полуфинала Кубка Петрова.