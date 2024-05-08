Форвард «Рейнджерс» — о Шестёркине: нас трудно победить, когда он так выручает

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек оценил игру российского голкипера «синерубашечников» Игоря Шестёркина во второй встрече серии Кубка Стэнли — 2024 с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ).

«Сегодня Игорь сыграл в своём стиле. Когда он в такой форме, его сложно обыграть. Нас трудно победить, когда он выручает так, как в этом матче», — цитирует Трочека официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Игорь Шестёркин отметился в этой встрече 54 сейвами, одержав свою шестую победу в шести матчах со старта нынешнего плей-офф, благодаря чему был признан второй звездой встречи. «Рейнджерс» повели в серии 2-0. Третий матч состоится в ночь с 9 на 10 мая в Роли. Напомним, Шестёркин был признан второй звездой матча.